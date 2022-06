UENP/UEPG: Pesquisa em educação agora é obra de Professores

Foi prefaciada por professor de Filosofia e História da Educação da UNICAMP

Os professores da UENP: Dr. Antônio Carlos de Souza (Campus Jacarezinho CCHE/FILOSOFIA), Dra. Flávia Wegrzyn Magrinelli Martinez (profa.colaboradora Campus Jacarezinho CCHE/Pedagogia), Dr. Fábio Antônio Gabriel/foto (prof. colaborador Campus Jacarezinho CLCA), juntamente com a professora Dra. Ana Lúcia Pereira do departamento de matemática e estatística da UEPG organizaram a obra: “ÁGORA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E PESQUISAS AVANÇADAS EM EDUCAÇÃO” volume 6.

A obra contou ainda com a participação do prof. dr. Edimar Brígido, professor da UNICURITIBA. O livro foi lançado pela Editora Schreiben.

A obra contou com a participação de pesquisadores de diversas instituições nacionais, o que possibilitou uma diversidade de perspectivas no âmbito das pesquisas em educação. A profa. dra. Vanessa Campos Mariano Ruckstadter (Campus Jacarezinho/ CCHE) e coautoras participaram com um artigo tratando de pedagogia histórico-crítica e a formação para a educação básica.

O prefácio contou com a colaboração do professor Dr. Manoel Francisco do Amaral, professor de Filosofia e História da Educação da UNICAMP, que assim se manifestou:

“O presente livro constitui-se numa excelente oportunidade ao leitor no que tange a aproximar-se de reflexões pautadas em pesquisas voltadas à epistemologia da educação. O livro é um compêndio de reflexões com indicações para quem tem preocupações no que concerne à educação como direito humano; direito universal, que, apesar de estar legitimada nos documentos legais, ainda há muito a ser construída no Brasil e é por meio de publicações como a deste livro que continua levantada a bandeira em defesa dos direitos básicos e universais como a educação de qualidade para todos e sem espaço para qualquer forma de discriminação ou negligência sob qualquer pretexto.”

A apresentação foi escrita pela Profa. Dra. Lucimar Araújo Braga (professora da UEPG) declara no texto: “ O sexto volume do livro ÁGORA: Fundamentos Epistemológicos e Pesquisas Avançadas em Educação apresenta um trabalho selecionado de textos que remetem ao entendimento diversificado de pensar a educação. Assim, esta obra propõe a reflexão de possibilidades educativas que compõem o fazer educativo, por meio dos múltiplos olhares de pessoas que se dedicam à educação.”

Obra instigante para as pessoas que buscam outras formas de olhar para a educação, entre os fundamentos epistemológicos e pesquisas avançadas nessa área.