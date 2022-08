Professor Fábio Gabriel lança nova obra de Educação

Obra reúne pesquisadores sobre aplicação dos Direitos Humanos em diferentes perspectivas

O tavorense Prof. dr. Fábio Gabriel comemora o lançamento de mais uma obra: “Direitos Humanos em Perspectiva” lançada pela Editora Schereibein com a presença de diversos doutores na comissão científica. A obra contou com a organização também da profa. dra. Ana Lúcia Pereira (UEPG); prof. dr. Edimar Brígido (Faculdade Vicentina); dr. Herbert Almeida (ONG PROVA LIMPA) e profa. dra. Mércia Miranda Cunha (procuradora do Estado em Jacarezinho).

No prefácio, Prof. dr. Fernando Brito (UENP) no prefácio assim bem sintetiza o debate sobre direitos humanos: “Na contemporaneidade é evidente a crise da experiência relacionada a tradição dos direitos humanos, na exata proporção em que surge a necessidade urgente de se promover um constante debate público sobre o tema.

Essa constatação, apontada por Agamben, indica que “qualquer discurso sobre a experiência deve hoje partir da constatação que essa não é mais outra coisa que aquilo que ainda não foi possível fazer”, dito de outro modo, discorrer e resgatar a experiência histórica é necessário para compreensão exata de conceitos cuja dogmática, por suposto crítica, não pode ser distorcida ou esvaziar-se de sentido.

Como o homem contemporâneo vive um momento de incapacidade de “fazer e transmitir experiências” como um “dos poucos dados certos que dispõe sobre si mesmo”, vive como se estivesse privado de sua biografia. É nesse sentido que os textos reunidos nessa coletânea assumem uma relevância singular, é uma das formas de se combater nossa crise de experiência, rememorando a importância do debate sobre a agenda dos direitos humanos, já que vivemos um risco perene de vê-la ser enfraquecida, desacreditada ou mesmo de ser regredida.”

A obra foi apresentada pelo prof. dr. Tiago Chingore da Universidade de Universidade de Licungo de Moçambique.

O ebook pode ser acessado gratuitamente em www.coletaneascientificas.com