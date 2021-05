Pro Tork venceu mais uma em SC

Somou bons resultados na abertura do Brasileiro de Enduro 2021

A Pro Tork somou bons resultados na abertura do Campeonato Brasileiro de Enduro 2021, realizada neste fim de semana, dias 15 e 16 de maio, com rodada dupla na cidade de Itapema, junto a segunda etapa do Catarinense. O evento seguiu todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.

Lolo Anton (foto abaixo) foi um dos destaques da categoria E1, sendo o primeiro colocado no estadual e o segundo no nacional. “Estou feliz com o desempenho, principalmente por seguir com a liderança no Catarinense. Tentei ser rápido, sem cometer erros”, disse o piloto de Rio Negrinho.