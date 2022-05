Pro Tork vence 3 categorias no RS

Zion Berchtold, na categoria 65cc, Gabriel Mielke na MX2JR e Bernardo Tiburcio na MXJR

O Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross teve sua segunda etapa realizada neste fim de semana, dias 21 e 22 de maio, no município gaúcho de Ibirubá. A Pro Tork / KTM Racing Team se destacou ao vencer três categorias, com Zion Berchtold – 65cc, Gabriel Mielke – MX2JR e Bernardo Tiburcio – MXJR.

Bernardo ainda voltou a subir ao pódio com um quarto lugar na classe MX2JR. A equipe também somou outros bons resultados com os pilotos Kevyn de Pinho, quarto colocado na MXJR; e João Pedro Pinho, quinto mais rápido na corrida da MX2.

Além do time com a KTM, a maior fabricante de motopeças da América Latina contou com outros atletas patrocinados na disputa. Jacson Keil somou um terceiro lugar na MX Nacional, Rafael Faria foi o quinto na prova da MX3 e Alencar Krefta o quinto entre os experientes da MX5.

De volta as suas cidades, os competidores retomam os treinamentos físicos e com motocicletas focados na briga pelos títulos da temporada. A próxima etapa do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross está programada para o dia 24 de junho, em São Paulo (SP).Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.