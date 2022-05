Sportbay/Motocross: Pro Tork vence quatro

Rafael Faria, Willian Guimarães e Rodrigo Taborda foram os destaques do fim de semana em Cascavel

O Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2022 teve sua segunda etapa realizada neste fim de semana, dias 28 e 29 de maio, no município de Cascavel. E a Pro Tork Racing Team foi o destaque ao vencer quatro categorias, além de conquistar outros bons resultados.

Na classe principal, a MX1, Rafael Faria deu show de pilotagem, alcançando a primeira posição. O atleta largou em segundo, mas logo assumiu a ponta. Depois, aguentou a pressão do colega de equipe, o argentino Jose Felipe, que finalizou em segundo. O pódio contou ainda com Rodrigo Taborda em quinto lugar.

Taborda também mandou ver na MX35 Especial, mantendo-se invicto. Tiago Garcia foi o segundo colocado nesta categoria. Por fim, Willian Guimarães abriu vantagem na tabela com mais duas vitórias, na MX45 e na MX4.

De volta as suas cidades, os pilotos retomam os treinos já pensando na próxima etapa. Ela foi programada pela Federação Paranaense de Motociclismo para acontecer nos dias 11 e 12 de junho, em Toledo. As inscrições abrem em breve, no site: eventos.sportbay.com.br.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.