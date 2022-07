Pro Tork venceu no Enduro/Regularidade

Prova válida pelas nona e décima etapas aconteceram em Palmeira

Jony Jachtchechen (foto) conquistou uma vitória importante para a Pro Tork Racing Team no Enduro de Palmeira, válido pelas nona e décima etapas do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade. A disputa aconteceu no domingo, dia 17, na cidade que dá nome ao evento.

O percurso foi de aproximadamente 150 quilômetros, passando por estradas secundárias e trilhas na região, incluindo Campo Largo. Na parte da manhã, Jony alcançou a primeira colocação, enquanto a tarde foi o segundo, resultados que lhe garantiram o lugar mais alto do pódio.

Para ele, foi um bom desempenho. “Fiquei feliz por somar pontos importantes na categoria principal, a Elite. Sigo em segundo na classificação, mas consegui levar a briga para a final da temporada, que será realizada no dia 9 de outubro, em Guarapuava”, afirmou.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.