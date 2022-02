Pro Tork vence Argentino de Supercross

Piloto Lucas Dunka foi o destaque na segunda etapa em Pinamar

Lucas Dunka (foto) foi um dos destaques do Argentino de Supercross, que teve suas duas últimas provas realizadas nos dias 28 e 29 de janeiro, em Pinamar. O piloto que defende a Pro Tork / KTM Racing Team venceu a segunda etapa, ditando o ritmo da categoria principal com uma motocicleta 450 SX-F.

Na Heat, ele largou em segundo, mas logo assumiu a liderança, mantendo até receber a bandeira quadriculada. Já no Main Event, Dunka sofreu uma queda na reta de largada, saindo assim da última colocação. Com uma tocada forte, foi ganhando posições até chegar a ponta.

O catarinense de 23 anos considerou positivo sua participação na corrida internacional. “Essa vitória foi incrível. Na abertura acabei desistindo após sofrer um block pass e deslocar o dedo. A final também tive que abandonar devido a problemas mecânicos. Mas, no fim tudo é experiência, é importante saber lidar com altos e baixos”, disse.

De volta ao Brasil, ele segue sua preparação focado na disputa da categoria principal do Campeonato Brasileiro de Motocross e também do Arena Cross, com início programado para os meses de abril e maio, respectivamente. Em ambos, ele é bicampeão, porém, de 250cc.

Sobre a Pro Tork / KTM Racing Team: A equipe surgiu em 2020, marcando o início da nova operação da KTM no Brasil. A marca de motocicletas austríaca reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos se uniu a maior fabricante de motopeças da América Latina e destaque no off road nacional para elevar o nível de competitividade nos campeonatos e fazer história.

Investindo agressivamente em infraestrutura, desenvolvimento e performance, conquistou em dois anos sete títulos nacionais. São eles: Brasileiro de Hard Enduro 2020 – Gold com Rigor Rico, Brasileiro de Motocross 2020 – MXF com Mariana Balbi, Brasileiro de Motocross 2020 – MXJR com Gabriel Andrigo, Brasileiro de Motocross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho, Brasileiro de Motocross 2021 – MX4 com Willian Guimarães, Arena Cross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e Arena Cross 2021 – Pro com Anthony Rodríguez. Agora, preparem-se para um novo capítulo!