Pro Tork vence Brasileiro de Enduro

Romulo Bottrel ganhou em Novo Horizonte (SC)

O Campeonato Brasileiro de Enduro teve sua terceira etapa realizada neste fim de semana, 10 e 11 de julho, no município de Novo Horizonte, localizado no Oeste de Santa Catarina. A Pro Tork marcou presença com dois pilotos, somando excelentes resultados.

A disputa contou com um percurso de 35 quilômetros, no qual foram dadas três voltas em cada dia. Ele incluiu três especiais, todas de Enduro Teste: um de 3,5 quilômetros; outro de 7 e o último de 5,5. As trilhas em meio a mata exigiram bastante perícia dos participantes.

Romulo Bottrel (foto) venceu a prova na categoria E2, passando de segundo para primeiro colocado na classificação. “Foi puxada, com especiais bem longas. Fiquei feliz com meu desempenho”, afirma. Já Lolo Anton foi o segundo na E1, mas manteve a ponta na tabela.

De volta às suas cidades, eles terão pouco menos de um mês para se prepararem para a próxima rodada, programada para acontecer nos dias 7 e 8 de agosto, em Aracruz (ES). O Nacional cumpre todos os protocolos de prevenção ao coronavírus determinados pelos órgãos responsáveis.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.