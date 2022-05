Pro Tork tem ótimos resultados em dois estaduais/velocross

Pilotos da maior fabricante de motopeças da América Latina disputaram etapas do Catarinense e do Paranaense

A Pro Tork Racing Team encarou neste fim de semana, dias 21 e 22 de maio, dois estaduais de velocross: a terceira etapa do Catarinense, em Indaial, e a segunda do Paranaense, em Contenda. E a equipe da maior fabricante de motopeças da América Latina foi mais uma vez destaque, com grandes resultados.

No Catarinense, Luciano “Boca” de Oliveira venceu a VX3 Especial sem grandes dificuldades, enquanto Darlei Weiss foi o terceiro colocado no pódio da Nacional 250 Pró e Denilson Favero Júnior o segundo mais rápido na categoria 2T e o quarto na Intermediária Nacional.

Já no Paranaense, Rodrigo Taborda ganhou a VX1 e a VX3 Especial; Marcio Lago foi o primeiro na VX3 Nacional e na VX4 Nacional, além de ser o segundo na VX3 Especial e na VX4 Especial; Paulo Stedile venceu a VX4 Especial; Alex Júnior saiu vitorioso na 250cc Pró e, para fechar, Matheus Zerbatto alcançou a quarta colocação na VX1.

Agora, de volta para suas casas, os competidores retomam os treinamentos focados nos títulos desta temporada. O Catarinense irá reunir os atletas nos dias 11 e 12 de junho, em Tijucas, e o Paranaense está programando a próxima rodada para 18 e 19 do mesmo mês, em São João do Triunfo.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.