Pro Tork/Sportbay fazem história com Lincoln Berrocal

Lincoln Berocal fez história na edição de 30 anos do maior rali do mundo, o Sertões. O piloto curitibano que defende a Pro Tork e a Sportbay foi o mais velho a encarar a disputa nas motos, com 63 anos. Se já não bastasse, utilizou a moto mais pesada de todo o evento, uma KTM 990 Adventure. E no fim, surpreendeu a todos com o sexto lugar na categoria Over, seu melhor desempenho em três participações.

A disputa teve início em 26 de agosto, na cidade de Foz do Iguaçu (PR), e e seguiu até este sábado, 10 de setembro, em Salinópolis (PA). Um total de 15 dias, 14 etapas e 7.202 quilômetros, passando por 14 cidades, oito estados e todas as regiões do Brasil. A prova não exigiu apenas preparo físico, mas muita concentração na navegação, já que foram 4.378 km de trechos cronometrados, passando por uma variedade de terrenos e climas.

O objetivo sempre foi completar, mas Lincoln se superou, já que em 2003 foi o décimo primeiro na Super Production e em 2019 o oitavo na Over. Um feito para se comemorar. “Estou realmente muito feliz. Considero uma vitória terminar um rali tão longo, técnico, com temperaturas elevadíssimas, em um mar de areia e com uma moto de 1000 cilindradas. Estava um tanto apreensivo, mas no fim deu tudo certo. Agradeço a Pro Tork e Sportbay pelo apoio neste grande desafio”, disse.

De volta a Curitiba, Lincoln aproveita para descansar ao lado da família, mas o desejo de andar de moto não o abandona. Há planos de participar do Mundial de Motocross para Veteranos no mês de outubro, nos Estados Unidos, porém, nada concreto. A equipe está ao seu lado e o incentiva em suas decisões, e, claro, espera vê-lo novamente no Sertões do próximo ano, assim como a legião de fãs que vem conquistando com sua humildade e simpatia.

Vale lembrar que a Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, foi patrocinadora do Sertões pelo terceiro ano consecutivo

