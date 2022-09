Pro Tork soma mais resultados positivos no motocross 2022

Nos campeonatos Paranaense, Catarinense, Mineiro e Argentino da modalidade

A Pro Tork Racing Team conquistou bons resultados no fim de semana, dias 3 e 4 de setembro, ao acelerar em quatro campeonatos de motocross: Paranaense, Catarinense, Mineiro e Argentino da modalidade.

No Paranaense, em Jandaia do Sul, os destaques foram: Rodrigo Taborda (foto) primeiro na MX3 Especial e segundo na MX1; Willian Guimarães – ponteiro na MX4 e na MX45, além de segundo na MX35; Fabinho Brito (foto) primeiro na MX3 Nacional e terceiro na Força Livre Nacional; Tiago Garcia – terceiro na MX30 e quarto na MX35 Especial; e Isabela Garcia – quarta na Minimotos.

Já no catarinense, na cidade de Indaial, Gabriel Mielke – ganhou as duas categorias principais, MX1 e MX2; Zion Berchtold – foi ponteiro na classe 65cc e segundo na Júnior; Uilian Fidelis conquistou o primeiro lugar na Estreante Nacional; e Darlei Weiss também subiu ao pódio ao ser o terceiro colocado na classe Nacional MX.

E no Mineiro, no município de Muriaé, representaram a maior fabricante de motopeças da América Latina os irmãos Alicia e Bem Sagae. Alicia foi a terceira na 50cc e quarta na 65cc, enquanto Bem alcançou a quarta colocação na 50cc.

Por fim, no Argentino em Neuquén, Jose Felipe foi o quarto e o quinto nas duas baterias da MX1, finalizando a somatória com o quinto lugar.

De volta as suas cidades, os pilotos se prepararam para as últimas etapas da temporada. O Paranaense volta a reunir os competidores nos dias 15 e 16 de outubro, em Telemaco Borba. Já o Catarinense será em 17 e 18 de setembro, em Rio Fortuna. O Mineiro está indefinido. E o Argentino nos dias 8 e 9 de outubro, em 25 de Mayo.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.