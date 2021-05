Pro Tork se destaca em nutrição animal

Marca de ração lançada em 2018 conta com uma das mais modernas unidades fabris do país com foco em ruminantes e monogástricos

Marca de ração lançada em 2018 conta com uma das mais modernas unidades fabris do país com foco em ruminantes e monogástricos

O Grupo Pro Tork não é mais conhecido nos mercados de motopeças e equipamentos de proteção para motociclistas, postos de combustíveis etc. Com seu estilo agressivo de investir, vem crescendo em diversos segmentos. Entre eles, o de nutrição animal.

As Rações Pro Tork , em Siqueira Campos (fotos), surgiram em 2018 e já são famosas pela melhor relação custo/benefício.

Para oferecer um produto de qualidade, a marca apostou em tecnologia e inaugurou uma das mais modernas unidades fabris do ramo no país, com destaque para um laboratório criterioso na seleção das matérias-primas e corpo técnico totalmente qualificado para garantir o melhor resultado.

Assim, consegue oferecer aos clientes maior rentabilidade através de uma linha completa, com foco em ruminantes e monogástricos. Em se tratando de ruminantes, conta com produtos para lactação, engorda, terminação e crescimento. Já para monogástricos, são itens para crescimento, engorda, terminação e postura.

Os produtos podem ser encontrados nos estados do Paraná e São Paulo, mas em breve estarão disponíveis em todo o Brasil. Para isso, a Pro Tork aposta em prospecção, estando presente nas mais importantes feiras de agronegócio do país, tais como Agro Leite, EFAPI e Expolondrina.

Ela também aposta na contratação de mão de obra especializada e treinamento, conforme explica o gerente, Ademir Neto. “Um exemplo é a chegada do consultor Diogo Souto, que agora é nosso coordenador técnico comercial. Mais de 15 anos de experiência no mercado para agregar a nossa marca”, afirma.

Sobre a Pro Tork:

É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40 mil itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos (Norte Pioneiro, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.