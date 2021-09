Velocross: Tork se destaca em SC

Piloto fez incrível prova de recuperação na VX3 Especial somando pontos importantes na temporada

Luciano “Boca” de Oliveira (foto) foi um dos destaques da segunda etapa do Campeonato Catarinense de Velocross, realizada no fim de semana, dias 11 e 12 de setembro, na cidade de Tijucas. O piloto Pro Tork fez uma incrível prova de recuperação, somando pontos importantes na categoria VX3 Especial.

Após cair ainda na primeira curva, Boca levantou e saiu de último para brigar por posições. Aos poucos, foi melhorando o ritmo e cumprindo o objetivo, recebendo a bandeira quadriculada em segundo lugar. “Preciso treinar mais a largada, tenho ficado um pouco tenso. Foi um bom resultado, logo a vitória vem”, afirma.

Com o desempenho, ele subiu da quarta para a segunda colocação na classificação, dez pontos atrás do líder. A meta é seguir crescendo, por isso, ele retoma os treinamentos físicos e com motocicleta em sua cidade, Jaraguá do Sul, enquanto aguarda a definição da próxima rodada por parte da Federação Catarinense de Motociclismo.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seu piloto tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.