Tork se destaca no Brasileiro/Motocross

Disputa aconteceu no fim de semana, em Faxinal (PR), reunindo os melhores pilotos do país

Nesta sexta-feira, dia 27 e domingo, 28, foi realizada a abertura da temporada 2021 do Campeonato Brasileiro de Motocross, com rodada dupla junto a quarta etapa do Paranaense, no município de Faxinal (PR). A Pro Tork marcou presença e conquistou alguns bons resultados com seus pilotos.

Na primeira etapa do nacional, os destaques foram Willian Guimarães e Kevyn de Pinho, que venceram as categorias MX4 e 65cc, respectivamente. Willian ainda foi o quinto colocado na MX3, classe na qual o colega Rodrigo Taborda alcançou a terceira colocação.

Já na segunda etapa, quem mandou ver foi Fredy Spagnol na disputadíssima MX2. Na primeira bateria ele alcançou a segunda posição, enquanto que na corrida seguinte terminou em quarto. Na somatória, garantiu o segundo lugar no pódio para a Pro Tork KTM Racing Team.

E pelo estadual, Willian venceu a MX4, Taborda ganhou a MX3 Nacional e ainda foi o segundo na MX3 Especial e o terceiro na Força Livre Nacional, Fabinho Brito conseguiu o segundo na MX3 Nacional e o quinto na Força Livre Nacional, e Alencar Krefta terminou em terceiro na MX5.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento para as próximas etapas, focados na busca pelos títulos.

O Brasileiro está programado para reunir os competidores no início de outubro, em Fagundes Varela (RS). E o Paranaense no fim do mesmo mês, em Paranaguá.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.