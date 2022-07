Pro Tork Racing Team: Vitórias no motocross

A Pro Tork Racing Team somou bons resultados nas disputas de dois estaduais de motocross realizadas no fim de semana, dias 9 e 10 de julho. Na terceira etapa do Catarinense, em Braço do Norte, foram duas vitórias. Já na quarta do Paranaense, em Boa Esperança, outras quatro.

Os destaques do Catarinense foram os pilotos Gabriel Mielke – primeiro colocado na MX2 e segundo mais rápido na MX1; e Zion Berchtold – vencedor da categoria 65cc e terceiro na Júnior.

Já no Paranaense quem mandou ver foram os atletas Willian Guimarães – ganhador das classes MX4 e MX45; Fábio Brito (fotos), primeiro lugar na MX3 Nacional e quarto na Força Livre Nacional; e Rodrigo Taborda – vencedor da MX35 Especial e terceiro na MX1.

E a equipe não terá descanso, a próxima etapa do Paranaense de Motocross acontece já neste fim de semana, dias 16 e 17 de julho, em Pontal do Paraná. A expectativa é seguir somando pontos importantes na briga pelos títulos desta temporada.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.