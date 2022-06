Pro Tork Racing Team quer abrir vantagem

O Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade terá sua quinta rodada disputada neste fim de semana, dias 18 e 19 de junho, junto ao tradicional Enduro das Neves, na cidade de Braço do Norte (SC). A Pro Tork Racing Team lidera duas categorias e espera abrir vantagem na briga pelos títulos da temporada.

Emerson Loth é o ponteiro na classe principal, Elite, com apenas seis pontos de vantagem. Já Jony Jachtchechen está mais tranquilo na tabela da Over 40, com 76 pontos a mais que o segundo colocado. Ambos os pilotos do Paraná investiram na preparação e se sentem prontos para a prova.

O percurso no sábado será de aproximadamente 150 quilômetros, com largada às 8h, em frente a Igreja Matriz. Já no domingo, mais 115 quilômetros, saindo no mesmo horário, porém, do Clube Cruzeiro. E além de toda a dificuldades das trilhas, a baixa temperatura promete ser um desafio a mais.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.