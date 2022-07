Pro Tork Racing Team encara Motocross de Santa Catarina e PR

Equipe está otimista para disputas que acontecem neste fim de semana, nas cidades de Braço do Norte e Boa Esperança

A Pro Tork Racing Team se divide neste fim de semana, dias 9 e 10 de julho, para a disputa de dois estaduais de motocross. Na terceira etapa do Catarinense, em Braço do Norte, serão três pilotos acelerando em busca de bons resultados. Já na quarta do Paranaense, em Boa Esperança, outros cinco atletas enrolando o cabo.

Os destaques da equipe no Catarinense são: Jacson Keil – primeiro colocado na categoria principal, a MX1, além de líder na MX3 e quarto na Nacional; Gabriel Mielke – segundo na MX1 e também na MX2; e Zion Berchtold – ponteiro nas classes Júnior e 65cc.

No Paranaense, os melhores são: Rafael Faria – na liderança da MX1, Rodrigo Taborda – primeiro na MX3 Especial e quarto na MX1; Willian Guimarães – ponteiro na MX4 e na MX45; Tiago Garcia – terceiro na MX3 Especial; e Isabela Garcia – quarta na Minimotos.

Quem não puder prestigiar nas arquibancadas, vale acompanhar as transmissões ao vivo pelos canais do YouTube. O Catarinense será através do link:

https://www.youtube.com/channel/UCaKdkTWWwPKTS2JZQbnKbgA e o Paranaense no https://www.youtube.com/sportbaytv

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.