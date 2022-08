Pro Tork Racing Team em campeonatos no Brasil e no Exterior

Paranaense, Catarinense e Argentino são os desafios deste fim de semana

O fim de semana promete ser agitado para a Pro Tork Racing Team, que se divide para participar de três campeonatos de motocross. A sexta etapa do Paranaense será realizada na cidade de Jandaia do Sul, a quarta do Catarinense em Indaial e a sexta do Argentino em Neuquén.

No Paranaense, os pilotos destaques são: Rodrigo Taborda – primeiro na MX3 Especial e quarto na MX1; Willian Guimarães – ponteiro na MX4 e na MX45; Rafael Faria – segundo na MX1, Tiago Garcia – terceiro na MX3 Especial; e Isabela Garcia – quarta na Minimotos.

Já no Catarinense, estão bem pontuados: Gabriel Mielke – primeiro colocado na categoria principal, a MX1, e também na MX2; e Zion Berchtold – ponteiro na classe 65cc e segundo na tabela da Júnior.

Por fim, Jose Felipe, mais conhecido como Tigre em seu país, busca a recuperação no Argentino. Como não pôde participar de uma corrida por estar lesionado no início da temporada, o piloto aparece um pouco atrás na classificação da MX1, com o nono lugar.

Todos os eventos contam com transmissão ao vivo.

O Paranaense será através do link https://www.youtube.com/sportbaytv

O Catarinense pelo https://www.youtube.com/channel/UCaKdkTWWwPKTS2JZQbnKbgA

E o Argentino no http://www.crossprensa.com.ar