Pro Tork participa: Motocross/Argentina

O Campeonato Argentino de Motocross 2022 terá sua terceira etapa realizada neste fim de semana, dias 4 e 5 de junho, em La Rioja. Com o quinto lugar na classificação da categoria principal, a MX1, o piloto Jose Felipe parte determinado a conquistar uma vitória para a Pro Tork.

“Infelizmente não tive o rendimento esperado nas duas primeiras provas. Sofri com problemas no acerto da motocicleta, quedas, enfim. Busquei me preparar da melhor forma, estou num ritmo excelente, acredito que posso levar a equipe ao lugar mais alto do pódio”, afirma.

Conhecido em seu país como Tigre, o atleta já foi campeão Argentino em 2013, além de ter sido vice em 2017 e 2018. Seu currículo ainda conta com um título chileno e um paraguaio, vitórias em provas importantes nestes países e também no Brasil, além de participações no Motocross das Nações, espécie de copa do mundo da modalidade.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.