Pro Tork promete ser destaque na Colômbia

Novidades da maior fabricante de motopeças da América Latina são sempre aguardadas com expectativa pelo público da Feira das Duas Rodas

A Feira das Duas Rodas, o mais importante evento da indústria de motocicletas da Colômbia, acontece entre os dias 12 e 15 de maio, em Medellín. Entre grandes empresas confirmadas, destaque para a brasileira Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina.

Suas novidades são sempre aguardadas com muita expectativa pelas mais de 60 mil pessoas que passam pelo Pavilhão Amarelo do Plaza Mayor. Itens tradicionais do catálogo também chamam a atenção, são capacetes, escapamentos, equipamentos de proteção, entre outros já consagrados no mercado.

Para o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, a expectativa é excelente. “Participamos há alguns anos consecutivos, a Colômbia é uma grande parceira de negócios, temos muitos clientes e amigos. A intenção é prospectar ainda mais”, afirma.

Serviço:

O que: Feira das Duas Rodas

Onde: Plaza Mayor Medellín – Colômbia

Quando: 12 a 15 de maio

Informações: https://feria2ruedas.com/

Sobre a Pro Tork:É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.