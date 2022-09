Pro Tork pode fechar Sportbay Brasileiro de Motocross com títulos

Equipe já é campeã na 125cc 2T e na 250cc 2T e pretende buscar na Super final as taças das categorias MXJR e MX2JR. Evento acontece neste fim de semana, em Rio Fortuna (SC)

A Super Final do Sportbay Brasileiro de Motocross promete render um belo espetáculo entre os dias 16 e 18 de setembro, na cidade de Rio Fortuna (SC). Apenas dois títulos foram conquistados de maneira antecipada, ambos pela Pro Tork / KTM Racing Team, e agora a equipe parte em busca de outros dois!

Be Tiburcio e João Pedro Pinho foram os responsáveis pela festa ao vencerem a rodada passada nas categorias 125cc 2T e 250cc 2T, respectivamente. Agora, Be tem a missão de somar mais um na MXJR, na qual é líder com uma vantagem de 18 pontos sobre o principal adversário na classificação.

“Se ele vencer a prova, posso ficar em até décimo segundo lugar que garanto o caneco. Estou muito feliz por ter me saído bem ao longo do ano, agora chego mais tranquilo. Não quero arriscar, estou bem calmo, focado em cumprir meu objetivo”, afirma.

O outro título que a equipe almeja é com Gabriel Mielke, primeiro colocado na tabela da classe MX2JR, com 11 pontos a mais que o segundo. “A expectativa é a melhor possível, preciso de dois terceiros lugares. Sinto que tudo está fluindo, estou na minha melhor fase”, explica.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, conta ainda com outros atletas bem posicionados. São eles: Zion Berchtold – quarto lugar na 65cc; Lucas Dunka – sétimo na MX1, João Pedro Pinho – sexto na MX2; Rafael Faria – quarto na MX3; e Alenkar Krefta – quarto na MX5.

O evento no Centro de Treinamento Lorenzo também será válido pela quinta etapa do Sportbay Catarinense de Motocross. O ingresso custa a partir de R$ 80, mas quem não puder acompanhar de perto, pode conferir a transmissão ao vivo no canal da Sportbay no YouTube.

Serviço: Sportbay Brasileiro de Motocross

Etapa: Super Final

Quando: 16 a 18 de setembro

Onde: CT Lorenzo, em Rio Fortuna (SC)