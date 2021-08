Pro Tork Paranaense de Motocross hoje

Terceira etapa da temporada acontece neste fim de semana em Clevelândia

Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross volta a reunir os melhores pilotos do Paraná A terceira etapa da temporada 2021 acontece neste fim de semana, dias 14 e 15, na cidade de Clevelândia, localizada na região Sudoeste do estado. O evento será restrito a equipes e seguirá um rígido protocolo sanitário diante da pandemia de Covid-19.

Além de patrocinar a competição, a maior fabricante de motopeças da América Latina alinha no gate com alguns atletas.

Entre eles: Rodrigo Taborda – líder na categoria MX3 e segundo na MX3 Especial e na Força Livre Nacional, Willian Guimarães – primeiro na MX4, Rafael Faria – quinto na Elite e na MX1, Fabio Brito – terceiro na MX3 e quarto na Força Livre Nacional, Tiago Garcia – quinto na MX3 Especial e Kaian Brito – terceiro na Minimotos.

A programação inicia no sábado, com os treinos a partir das 9h, e segue no domingo, com o warm up às 8h. Haverá transmissão ao vivo através do canal da Federação Paranaense de Motociclismo no YouTube.

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Vale ressaltar que ela só é válida para os filiados no Paraná, além de todos os atletas oficiais Pro Tork do país. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br.

Inscrições : www.eventos.sportbay.com.br



Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.