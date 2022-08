Pro Tork no pódio no Argentino/Motocross

Quinta etapa da temporada aconteceu no fim de semana

Jose Felipe levou a Pro Tork Racing Team ao pódio na quinta etapa do Campeonato Argentino de Motocross 2022, realizada neste fim de semana, dias 6 e 7 de agosto, em Achiras, cidade localizada em Córdoba . O piloto foi o terceiro colocado na disputa da categoria principal, a MX1.

Para “Tigre”, foi um importante resultado. “Como não pude participar da abertura devido uma lesão, estou precisando recuperar pontos, então, foi positivo. Na primeira bateria larguei em segundo, cheguei a assumir a ponta, mas depois perdi. E na prova seguinte larguei em quarto e consegui ir para terceiro”, explica.

O Argentino de Motocross volta a reunir os competidores apenas nos dias 4 e 5 de setembro, em Neuquén. Mas já no próximo fim de semana, dias 13 e 14 de agosto, o atleta fará mais uma participação especial no Brasileiro da modalidade. O evento será em Morrinhos (GO).

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.