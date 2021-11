Pro Tork no pódio do Cross-Country do PR

Etapa aconteceu no Centro de Treinamento Tabatinga em Contenda

O piloto Jocimar Ferreira (foto) levou a Pro Tork ao pódio na segunda etapa do Campeonato Paranaense de Cross-Country 2021. A prova foi realizada no último domingo, dia 31 de outubro, na pista do Centro de Treinamento Tabatinga, localizado no município de Contenda.

A disputa da categoria Força Livre Nacional foi repleta de emoção e adrenalina. Jocimar não conseguiu fazer uma boa largada, saindo no pelotão intermediário. Foi preciso imprimir um ritmo forte e brigar por posições, até alcançar o terceiro lugar, cruzando o arco de chegada.

De volta aos treinos em sua cidade, Araucária, o atleta foca na preparação para a terceira e última etapa da temporada. Segundo a Federação Paranaense de Motociclismo, o evento está programado para acontecer no dia 19 de dezembro, também em Contenda.

A Pro Tork é patrocinadora do campeonato e seu piloto tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.