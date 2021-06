Tork no desafio do Brasileiro de Enduro

Pilotos fizeram preparação especial para a segunda etapa que acontece neste fim de semana

O Campeonato Brasileiro de Enduro realiza uma das principais provas da temporada 2021 neste fim de semana, dias 12 e 13 de junho, em Patrocínio (MG), respeitando os protocolos de prevenção ao coronavírus designados pelos órgãos responsáveis. A Pro Tork marcará presença com Lolo Anton e Romulo Bottrel, que estão em segundo lugar na classificação das categorias E1 e E2, respectivamente.

A segunda etapa, que tem como base o Cristo Redentor de Patrocínio, será em um percurso de aproximadamente 42 quilômetros, com três especiais (trechos cronometrados). Os pilotos completarão três voltas no circuito no sábado e mais três no domingo. A exemplo da abertura, em Itapema (SC), as disputas valem como rodada dupla na tabela.

O Enduro Teste KTM terá 5,1 km de extensão e será 100% trilha, bem diversificada, com cascalho, pedras, valetas e estradas abandonadas. Já outro Enduro Teste, com 6,9 km, é um trecho tradicional no nacional, trazendo áreas de pasto e altas velocidades. E o último Enduro Teste, de 5,2 km, será em local de terra, em meio a uma área de cerrado bem solta, com trecho de Hard Enduro.