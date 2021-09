Pro Tork na largada do Arena Cross

Abertura da temporada acontece neste sábado, em Caraguatatuba (SP)

O Arena Cross 2021 terá a primeira de suas três etapas realizada neste neste sábado, dia 25 de setembro, na cidade de Caraguatatuba, localizada no litoral norte paulista. Entre as equipes confirmadas, a Pro Tork estará presente disputando as principais categorias.

Na Pró, os atletas Rafael Faria e Anthony Rodriguez prometem dar show de pilotagem. Já na AX2, Gabi Andrigo alinha no gate com grande expectativa de título. E na 65cc, Kevyn de Pinho também estará brigando pelos primeiros lugares no pódio. A ordem é para enrolarem o cabo.

Um circuito de 450 metros foi especialmente preparado no estacionamento do Serramar Shopping. A programação inicia com a abertura dos portões às 16h, seguida pelos treinos às 16h30, abertura oficial às 19h30 e principais corridas a partir das 21h, sendo estas transmitidas ao vivo pelo SporTV.

O evento será aberto ao público de acordo com protocolos de prevenção ao coronavírus, como uso obrigatório de máscaras, arquibancadas com assentos marcados, distanciamento social, checagem de temperatura e uso de álcool gel. Os ingressos podem ser trocados por dois quilos de arroz ou feijão.

Confira a programação:

Sábado (25/9)

16h – Abertura dos portões

16h30 – Treinos classificatórios

19h30 – Abertura do evento e início das provas

21h às 22h30 – Transmissão ao vivo SporTV

22h30 – Encerramento

*Sujeita a alterações.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.