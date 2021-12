Pro Tork na final do Brasileiro/Velocross

Disputa acontece neste fim de semana em São Miguel do Iguaçu

A Pro Tork Racing Team está confirmada no gate da grande final do Campeonato Brasileiro de Velocross 2021, que acontece junto a penúltima etapa do Paranaense, neste fim de semana, dias 4 e 5 de dezembro, na cidade de São Miguel do Iguaçu. Seus pilotos estão entre os ponteiros em diversas categorias.

Jacson Keil é o segundo na VX2, o quarto na 250cc Pró e o terceiro na VX1. Rafael Faria ocupa o quinto lugar na tabela da 250cc Pró e o quarto na VX1. Anilton Ximenez está em quarto na VX3 Nacional e em terceiro na VX4 Nacional. Sandro Alexandre é o quarto nas classes VX4 Nacional e VX45 Nacional. Alencar Krefta está em quinto na VX50 Importada. Já Ana Claudia Fietz é a quinta colocada na VXF Nacional.

Uma pista foi especialmente preparada no Terminal Turístico Balneário Ipiranga e promete ser palco de belos pegas. O acesso aos moradores do município é liberado e quem não puder acompanhar de perto pode conferir a transmissão ao vivo através do canal da Federação Paranaense de Motociclismo no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCQukpsNUpfEoesx3gf1mJ0Q).



Pro Tork oferece inscrição subsidiada.

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca no Paranaense de Velocross. Vale ressaltar que ela só é válida para os filiados no Paraná, além de todos os atletas oficiais Pro Tork do país. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br. Inscrições: www.eventos.sportbay.com.br.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do Paranaense. Seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.