Pro Tork lança injeção de potência à CRF250F

Marca desenvolve projeto inédito composto por escapamento mais central de injeção eletrônica, oferecendo mapas pré-programados e também customizáveis, que garantem ganho imediato de performance

Donos de CRF 250F podem se preparar para sair na frente com o mais recente lançamento da Pro Tork. O Kit Stage 1, composto pelos novos Escapamento Powercore 4 Big Bore e Central Powercore 4 EFI Live, garante ganho imediato de performance através de mapas pré-programados e também customizáveis de injeção eletrônica.

O projeto é inédito e promete revolucionar o mercado off road nacional. “É o sonho de todo piloto se tornando realidade. Escolher uma configuração de acordo com o momento, a pista, o tempo, com instalação plug and play, sem a necessidade de alteração no motor”, explica o diretor-presidente Marlon Bonilha.

>>> Assista ao vídeo de lançamento:

Começamos pelo Escapamento Powercore 4 Big Bore, tendo como principal característica seu redimensionamento, com canos de maior diâmetro, podendo assim atender o aumento de cilindrada. Outro diferencial é o exclusivo dispositivo para instalação de sonda lamba na curva de escape, permitindo um ajuste fino.

Mas o destaque fica mesmo por conta da Central Powercore 4 EFI Live, composta por cinco mapas pré-programados. O primeiro com corte de giro em 10.200rpm, controlado por TPS (Sensor de Posição da Borboleta). O segundo em 10.300 rpm, por MAP (Medidor de Pressão Absoluta). O terceiro em 10.400 rpm, com upgrade em ponto de ignição. O quarto em 10.500 rpm, para caixa de filtro de ar retrabalhada. E o quinto em 10.000 rpm, para terreno molhado, novamente controlado por TPS.

Ao baixar o aplicativo no celular ou o software no computador, é possível escolher uma das opções para ganho imediato de potência ou ainda realizar outras inúmeras configurações, além de acompanhar em tempo real informações como RPM, temperatura do motor e do ar, TPS e muitos outros.



Confira mais recursos da Central Powercore 4 EFI Live:

• Gerenciamento de atuador de marcha lenta tipo motor de passo;

• Ajustes individuais por canal, quando ligado a uma saída por injetor ou bobina;

• Datalogger integrado (grava todos os parâmetros do motor);

• Correção de sonda banda larga ou estreita por malha fechada (necessita condicionador de sonda quando usar sonda banda larga;

• Injeção e ignição sequencial até 2 cilindros e semi-sequencial até 4 cilindros;

• Possibilidade do uso de bicos suplementares;

• 8 saídas e 8 entradas configuráveis;

• Leitura da velocidade de roda livre e tração;

• 2 Step e Controle de Largada.

O Kit Stage 1, com Escapamento Powercore 4 Big Bore e a Central Powercore 4 EFI Live, já está disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil, inclusive na Internet.

Mais informações podem ser obtidas no site www.protork.com ou com o time comercial do Grupo Pro Tork, através do telefone 43 3571-8500 ou pelo e-mail comercial@protork.com