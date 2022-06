Pro Tork KTM Racing Team em Interlagos

A Pro Tork KTM Racing Team está mandando ver no Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2022. O evento acaba de ter suas terceira e quarta etapas realizadas durante o Festival de Interlagos, em São Paulo (SP), e os pilotos do time laranja conquistaram nada mais nada menos que cinco vitórias.

Na terceira etapa, os destaques foram Be Tiburcio – com a primeira colocação nas categorias MXJR e 150cc 2T, além de um quarto na MX2JR; Zion Berchtold – o mais rápido na 65cc; e João Pedro Pinho – ganhador da 300cc 2T. Também subiram ao pódio: Kevyn de Pinho – terceiro na MXJR; Gabriel Mielke – segundo na MX2JR; e Willian Guimarães – quinto na MX4.

Já na quarta etapa, quem voltou a vencer foi o atleta Be Tiburcio na MXJR, que somou ainda um terceiro na MX2JR. Outros bons resultados da equipe foram: um quarto lugar na MX1 de Lucas Dunka; um terceiro na MX2 de João Pedro Pinho; um segundo de Gabriel Mielke na MX2JR; e um terceiro de Kevyn de Pinho na MXJR.

Para o chefe Antonio Jorge Balbi Júnior, a Pro Tork KTM Racing Team está no caminho certo. “Foi positivo, estou muito feliz com o desempenho de todos. Estamos liderando a classificação de cinco categorias: 65cc, 150 2T, 300 2T, MXJR e MX2JR. E acredito que podemos muito mais, agora é trabalhar para isso”, afirma.

De volta as suas cidades, eles terão pouco mais de um mês para se prepararem para a próxima rodada do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2022, que novamente será dupla. As quinta e sexta etapas estão programadas para acontecer entre os dias 12 e 14 de agosto, em Morrinhos (GO).

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.