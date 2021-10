Pro Tork KTM Team exibe Motocross Battle Field (vídeo)

Assista ao short film que conta detalhes interessantes dos bastidores da equipe ao longo da terceira etapa do Brasileiro de Motocross, em Fagundes Varela (RS)

A Pro Tork KTM Racing Team apresenta Motocross Battle Field, um short film que conta detalhes interessantes dos bastidores da equipe ao longo da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, realizada no início de outubro, na cidade de Fagundes Varela, localizada no Rio Grande do Sul.

O motocross é um dos esportes mais exigentes, tanto físico quanto mentalmente. O ambiente competitivo se transforma em verdadeiros campos de batalha, onde o sofrimento, a dor e as alegrias se misturam na busca por milésimos de segundo. A ideia é retratar de perto o que acontece dentro dos boxes, com imagens exclusivas.

Na ocasião, Anthony Rodriguez foi o quarto colocado na MX Elite e quinto na MX1, Fredy Spagnol conseguiu o quarto lugar na MX2, enquanto Gabi Andrigo foi o quinto na MX2, Kevyn de Pinho venceu a 65cc e seu irmão Kayky foi o quinto na mesma categoria.