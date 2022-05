Pro Tork / KTM Team acelera por títulos

Com pilotos em todas as categorias; d isputa inicia sábado em Jundiaí (SP)

A Pro Tork / KTM Racing Team irá acelerar por títulos em todas as categorias do Arena Cross 2022, serão sete pilotos alinhando no gate. O campeonato terá sua primeira etapa realizada neste sábado, dia 28 de maio, em uma pista especialmente preparada na cidade de Jundiaí (SP).

Na categoria principal, a Pró, João Pedro Pinho foi escalado para defender o time. Já na AX2, entram em cena Lucas Dunka, Gabriel Mielke e Be Tiburcio. Na 65cc, Zion Berchtold e Alicia Sagae são grandes promessas. E por fim, na 50cc, Ben Sagae vem forte para a corrida.

Segundo o chefe de equipe, Antonio Jorge Balbi Júnior, a expectativa é excelente. “Confio muito na nossa equipe. O Dunka é bicampeão do Arena. Zion, Be e Mielke acabaram de vencer no Brasileiro de Motocross. Todos estão comprometidos em buscar bons resultados”, afirma.

Os ingressos estão esgotados, mas quem não conseguiu garantir o acesso às arquibancadas, poderá acompanhar as corridas através da transmissão ao vivo pelo canal SporTV, além do YouTube e Facebook do Arena Cross. Fica o convite para torcer para a Pro Tork / KTM Racing Team.

Serviço: Arena Cross

Etapa: 1

Data: 28 de maio

Local: Av. Alexandre Ludke, próximo ao Paço Municipal – Jundiaí (SP)

Programação

13h30 – Treinos livres

16h00 – Abertura dos portões ao público

16h30 – Treinos classificatórios

19h10 – Abertura do evento

19h20 – Duelo 1×1

19h30 – Solenidade oficial

19h50 – Corrida 50cc

20h20 – Corrida 65cc

21h – 1ª corrida Pró – Transmissão SporTV

21h30 – Corrida AX2 – Transmissão SporTV

22h – 2ª corrida Pró – Transmissão SporTV

22h30 – Encerramento – Transmissão SporTV



Sobre a Pro Tork / KTM Racing Team: A equipe surgiu em 2020, marcando o início da nova operação da KTM no Brasil. A marca de motocicletas austríaca reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos se uniu a maior fabricante de motopeças da América Latina e destaque no off road nacional para elevar o nível de competitividade nos campeonatos e fazer história.

Investindo agressivamente em infraestrutura, desenvolvimento e performance, conquistou em dois anos sete títulos nacionais. São eles: Brasileiro de Hard Enduro 2020 – Gold com Rigor Rico, Brasileiro de Motocross 2020 – MXF com Mariana Balbi, Brasileiro de Motocross 2020 – MXJR com Gabriel Andrigo, Brasileiro de Motocross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho, Brasileiro de Motocross 2021 – MX4 com Willian Guimarães, Arena Cross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e Arena Cross 2021 – Pro com Anthony Rodríguez. Agora, preparem-se para um novo capítulo!