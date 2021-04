Pro Tork KTM Racing anuncia equipe

Pro Tork KTM Racing Team define profissionais para a temporada 2021

A Pro Tork KTM Racing Team tem planos traçados para a temporada 2021: conquistar os títulos das principais categorias do Campeonato Brasileiro de Motocross e Arena Cross. Para isso, o chefe de equipe Antonio Jorge Balbi Júnior escalou alguns dos grandes nomes do esporte, entre eles, uma novidade, Anthony Rodriguez.

O venezuelano de 26 anos estreou no país no ano passado integrando outro time, com o qual conquistou o vice na Elite e a terceira posição na MX1. Agora, correndo de KTM, a expectativa é de ser campeão. Vale lembrar que ele possui ampla experiência internacional, com participações no AMA e também no Mundial.

“Estou muito feliz em voltar ao Brasil e seguir fazendo o que tanto gasto, o motocross é parte da minha vida. Trabalhar com o Balbi e com todos os demais pilotos está sendo muito gratificante, temos um verdadeiro time, excelente estrutura e suporte, vamos buscar os resultados”, conta Anthony.

Em seu segundo ano, o grupo segue com os atuais campeões Mariana Balbi e Gabriel Andrigo. Mari permanece entre as mulheres da MXF, enquanto Gabi sobe da MX2JR para a MX2. Ele vem com tudo após fazer sua pré temporada nos Estados Unidos, onde venceu o tradicional Ricky Carmichael Daytona Amateur Supercross.

Ainda continuam com a Pro Tork KTM os atletas Franco Iavecchia na MX2JR e Fredy Spagnol na MX2. Fredy é uma das grandes apostas, ele imprimiu os melhores tempos em sua classe em 2020 e adquiriu a experiência que precisava para neste ano colocar as mãos na taça. Kevin de Pinho na 65cc e Aninha Feltz na MXF serão apoiados.

O chefe de equipe, que despensa apresentações, se mostra otimista. “Contamos com pilotos e motos extremamente competitivas, estou realmente animado. Mais do que buscar um título na categoria principal, Rodriguez chegou e se mostrou um verdadeiro capitão. Estamos trabalhando juntos, confiantes”, afirma.

A Pro Tork se orgulha em fazer parte do projeto com a KTM, investindo forte em infraestrutura e equipamentos para a melhor performance nas pistas. Para Balbi, o cenário é perfeito. “É incrível a oportunidade de representar estas duas gigantes, sou grato pela confiança”, finaliza.

Sobre a KTM – É líder mundial no mercado de motocicletas esportivas off road, além de já ter conquistado mais de 270 títulos de campeonatos mundiais. O espírito “Ready to Race” retrata o próprio DNA de competições da marca e assina toda a gama de modelos. São produtos de ponta, projetados para gerar uma experiência incomparável e emocionante aos seus usuários.

Além da forte expressão no mercado europeu e norte americano, a KTM também abriu recentemente três novas joint ventures completas em São Paulo, através da Factory Powersports, em Dubai e nas Filipinas. Estes empreendimentos reconhecem a importância dos mercados emergentes dinâmicos destes países e enfatizam o firme compromisso da KTM de aumentar sua presença no mercado internacional.

Sobre a Pro Tork – É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal e hoje serve de referência para o todo mercado.