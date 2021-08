Pro Tork no pódio do Brasileiro de Enduro

Pro Tork garante bom resultado em mais uma prova do Brasileiro de Enduro de Regularidade

A Pro Tork conquistou mais um bom resultado no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, que teve suas quinta, sexta, sétima e oitava etapas realizadas durante o Enduro Princesa do Sertão, neste fim de semana, dias 31 de julho e 1 de agosto, na cidade de Feira de Santana (BA).

Emerson Loth entrou em cena para representar a maior fabricante de motopeças da América Latina na categoria principal, a Master. No sábado, encarou um percurso de 165 quilômetros, finalizando a manhã em segundo e a tarde em quarto. Já no domingo, foram mais 170 km, vencendo a parte da manhã seguido de um terceiro lugar à tarde.

O piloto de Curitiba comemorou o desempenho. “Sigo em terceiro na classificação, mas somei pontos importantes. Senti um pouco a falta de preparo físico, preciso me dedicar mais neste sentido. No fim, a vitória acabou escapando por pouco após um erro de navegação”, explica o atual campeão.

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade está programada para acontecer apenas nos dias 9 e 10 de outubro, durante o Polenta Off Road, no município de Venda Nova do Imigrante (ES). Emerson terá um bom tempo para se preparar e espera buscar a vitória para a equipe.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.