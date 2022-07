Pro Tork encara o Brasileiro de Rally

O Campeonato Brasileiro de Rally Baja terá suas sétima e oitava etapas realizadas neste fim de semana, dias 30 e 31 de julho, durante o Rally de Inverno, na cidade de Lençóis Paulista, localizada na região centro-oeste de São Paulo. Rafa Espíndola encara a disputa da categoria Brasil com o objetivo de manter a liderança na classificação.

A aventura inicia no sábado, com um prólogo de cinco quilômetros para definir a ordem de largada dos pilotos, seguido pela prova composta por duas voltas de aproximadamente 95 quilômetros. Já no domingo, eles repetem o percurso em mais um desafio valendo pontos.

Invicto na competição, o catarinense que defende a Pro Tork Racing Team pretende administrar a vantagem. “Tenho uma lesão na coluna que voltou a incomodar, então, não estou conseguindo manter o melhor ritmo de treinos. Mas minha expectativa é boa, farei o possível para somar outro bom resultado”, explica.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.