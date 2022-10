Pro Tork é a vice-campeã de Enduro

Percurso de 130 quilômetros, com terreno variado

O Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade teve sua grande final realizada durante o XXII Enduro do Lobo, no domingo, dia 9 de outubro, em Guarapuava, cidade localizada na região Centro-Sul do estado. Jony Jachtchechen conquistou o segundo lugar no evento e finalizou a temporada com o vice na categoria Master.

A disputa teve início às 8h no Parque Recreativo do Jordão. De lá os competidores partiram para um percurso de aproximadamente 130 quilômetros, com terreno bem variado, um pouco de pedras, cascalho, áreas de reflorestamento e estradas abandonadas, com muita navegação e média alta.



Para o piloto que representa a Pro Tork Racing Team foi um bom resultado. Agora, de volta a Curitiba, ele foca o treinamento para a última etapa do Brasileiro da modalidade, programada para o início de dezembro, em Sorriso (MT). Jony lidera a Over 40 e é apontado como favorito na classe.

