Pro Tork é líder no Cordobés/Motocross

Piloto na liderança da categoria principal e parte para a grande final como favorito O Campeonato Cordobés de Motocross, considerado o mais importante da modalidade na Argentina, teve sua sétima e penúltima etapa realizada neste fim de semana, dias 6 e 7 de novembro, em San Francisco. Jose Felipe conquistou o terceiro lugar para a Pro Tork na categoria principal, a MX1, mantendo-se na liderança da classificação. Na primeira bateria, o piloto largou na quarta posição, assumindo a terceira logo na segunda volta. Porém, após duas quedas, ficou para trás e partiu para a recuperação, encerrando em terceiro. Na corrida seguinte, saiu em terceiro, chegou a assumir a segunda colocação, mas perdeu e finalizou também em terceiro. “Foram provas difíceis, a segunda bateria rendeu um belo pega entre os três primeiros colocados, o público se divertiu bastante. Fiquei feliz por somar pontos importantes, tenho 29 de vantagem e parto tranquilo para a final, no mês de dezembro, em San Agustín”, explica. Conhecido em seu país como Tigre, o atleta já foi campeão Argentino em 2013, além de ter sido vice em 2017 e 2018. Seu currículo ainda conta com um título chileno e um paraguaio, vitórias em provas importantes nestes países e também no Brasil, além de participações no Motocross das Nações, espécie de copa do mundo da modalidade. A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay