Tork no Brasileiro e Paranaense:Velocross

Campeonatos tiveram suas segundas etapas realizadas neste fim de semana

Os campeonatos Brasileiro e Paranaense de Velocross tiveram suas segundas etapas realizadas neste fim de semana, dias 6 e 7 de novembro, na pista do Pesk Pague Crozetta, em Campina Grande do Sul. A Pro Tork somou bons resultados, incluindo duas vitórias.

Se destacaram pela maior fabricante de motopeças da América Latina os pilotos Jacson Keil e Rodrigo Taborda, que venceram a VX2 e VX3 Importadas, respectivamente. Jacson ainda foi o segundo na 250cc Pró e o terceiro na VX1, enquanto Taborda conquistou a quinta posição na 250cc Pró.

Também subiram ao pódio: Alencar Krefta – terceiro na VX45 Importadas e na VX5, Sandro Alexandre – terceiro na VX45 Nacional, Jocimar Ferreira – terceiro na Street 200cc, Alex Júnior – quarto na 250cc Pró e na VX1, Ana Claudia Fietz – terceira na VXF Nacional, e Paulo Stedile – segundo na VX4 Especial e quarto na VX3 Especial.

De volta as suas cidades, os atletas retomam o treinamento, focados nas próximas etapas. O Paranaense tem prova programada para 20 e 21 de novembro, no município de São Matheus do Sul. Já o Brasileiro está agendado para 4 e 5 de dezembro, em São Miguel do Iguaçu (PR).

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do Paranaense e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.