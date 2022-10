Pro Tork do FMX no Pará e Mato Grosso

Equipe de motocross estilo livre passará por três cidades: Itaituba, Rurópolis e Várzea Grande

A J99, equipe de motocross estilo livre de Gilmar “Joaninha” Flores, realizou duas e tem mais uma apresentações. Na quarta-feira (12), esteve na cidade de Itaituba (PA); na sexta-feira (14), em Rurópolis (PA); enquanto que no domingo (16), entrará em ação em Várzea Grande (MT).

O show em Itaituba será em comemoração ao Dia das Crianças, a partir das 15h, no Parque de Eventos, com entrada franca. Em Rurópolis acontece após o tradicional rodeio, com ingresso a R$ 70. No município do Várzea Grande o piloto agita a final do Campeonato Mato-grossense de Motocross, com entrada franca.

A equipe J99 é patrocinada pela Pro Tork, a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Ela conta com diversos pilotos, desta vez, Robertt Fire também irá apresentar suas manobras. Ambos são especialistas no backflip–giro completo com a moto para trás.