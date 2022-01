Pro Tork defende título no Brasileiro

Rota das Emoções passa por Ceará, Piauí e Maranhão

Emerson Loth (fotos) está defendendo o título da categoria Master no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. A abertura da temporada 2022 acontece com a 35ª edição do Rally Cerapió. A tradicional prova está sendo realizada de 23 a 28 de janeiro, com 1.120km de percurso, entre Caucaia (CE) e Barreirinhas (MA).

O piloto Pro Tork está animado com a disputa pela Rota das Emoções, trajeto turístico que passa também por Jijoca de Jericoacoara (CE), Ubajara (CE), Luís Correia (PI) e Parnaíba (PI). Um trajeto inédito, com terreno bastante diferente do que ele tem em sua cidade, Curitiba. Porém, não falta experiência para o hexacampeão nacional.

“É uma verdadeira prova de resistência, precisa ter técnica, preparo físico e muita cabeça para administrar as adversidades e ir somando o máximo de pontos ao longo dos dias. Um tipo de desafio que gosto bastante. Seria perfeito começar o ano com vitória, vamos trabalhar para isso”, afirma.

Confira programação a partir desta quarta-feira:

26/1 – Quarta-feira – Ubajara (CE) a Luís Correia (PI)

Motos Enduro – 294 km

Horário largada 1ª moto – 7h30 – Praça do Castelo – Rua Ten. Raiumundo de Sousa

Horário chegada 1ª moto – 14h30 – Sesc Praia (Barraca da Praia)

27/1 – Quinta-feira – Dia livre – Delta do Parnaíba (PI)

28/1 – Sexta-feira– Parnaíba (PI) a Barreirinhas (MA)

Motos Enduro – 221 km

Horário largada 1ª moto – 7h – Praça de Eventos (Praça Mandu Ladino)

Horário chegada 1ª moto – 13h30 – Praça da Igreja Matriz (centro da cidade)

Premiação – 20h30

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.