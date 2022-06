Motocross: Pro Tork defende lideranças

A Pro Tork Racing Team encara a terceira etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2022 com o objetivo de defender a liderança em quatro classes. O evento será realizado neste fim de semana, dias 11 e 12 de junho, na cidade de Toledo, localizada na região oeste do estado.

Os destaques do time são os pilotos: Willian Guimarães – líder na classificação das categorias MX45 e MX4; Rodrigo Taborda – primeiro na MX3 Especial; Rafael Faria – ponteiro na MX1; e Tiago Garcia – segundo na MX3 Especial.

Para Faria, a expectativa é a melhor possível. “Venho de vitória, após uma bela disputa com o colega de equipe Jose Felipe, que veio da Argentina para participar da última prova. Espero manter o ritmo e somar pontos importantes na tabela”, afirma o atleta de Almirante Tamandaré.

A programação no sábado inicia às 9h com o classificatório e no domingo é retomada no mesmo horário com o warm up. Quem não puder prestigiar de perto, pode acompanhar a transmissão ao vivo através do canal da Sportbay no YouTube: youtube.com/sportbaytv.

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross

Etapa: 3

Quando: Neste fim de semana, dias 11 e 12

Onde: Toledo

Entrada: Gratuita

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: youtube.com/sportbaytv

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.