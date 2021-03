Pro Tork defende liderança na Argentina

No Campeonato Cordobés de Motocross 2021

O Campeonato Cordobés de Motocross realiza sua segunda etapa neste fim de semana, dias 3 e 4 de abril, na cidade de San Agustin.

José Felipe entra em cena para defender a liderança da categoria MX1 para a Pro Tork na mais importante disputa da modalidade na Argentina.

A expectativa do piloto, mais conhecido como Tigre, é excelente. “Estou animado para encarar essa pista, um misto de areia com terra preta, que promete formar várias canaletas e ficar muito técnica. Quero levar a equipe ao lugar mais alto do pódio outra vez, somar pontos importantes”, afirma.

José Felipe já foi campeão Argentino na classe MX1 em 2013, além de ter sido vice em 2017 e 2018. Seu currículo ainda conta com outras conquistas, como um título chileno e um paraguaio, vitórias em provas no Brasil, além de participações no Motocross das Nações, espécie de copa do mundo da modalidade.

>>> Assista a transmissão ao vivo em: www.crossprensa.com.ar

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.