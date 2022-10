Motocross: Pro Tork conquista resultado ótimo na Argentina

Piloto garantiu segundo lugar no pódio da categoria MX1 na Província de La Pampa

Jose Felipe conquistou um importante resultado para a Pro Tork na sétima etapa do Campeonato Argentino de Motocross, realizada no fim de semana, dias 15 e 16 de outubro, na cidade de 25 de Mayo, localizada na província de La Pampa. O piloto foi o segundo colocado na categoria principal, a MX1.

A disputa contou com duas baterias. Na primeira, ele largou em terceiro lugar e já na primeira volta conseguiu ultrapassar um adversário, mantendo a segunda posição até cruzar o arco de chegada. E na corrida seguinte, largou mal, tendo que partir para recuperação, finalizando em terceiro.

Tigre, como é conhecido em seu país, ocupa o quinto lugar na classificação. Vale lembrar que ele não pôde participar de uma etapa no início da temporada por estar lesionado, então, agora vem dando o seu melhor para reaver os pontos perdidos e crescer na tabela.

O piloto é um dos principais nomes da modalidade na Argentina, tendo em seu currículo um título nacional de 2013 e dois vices de 2017 e 2018. Ele ainda foi campeão chileno e paraguaio, somou vitórias em provas importantes no Brasil, além de participações no Motocross das Nações, espécie de copa do mundo da modalidade.