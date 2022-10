Pro Tork conquista ótimos resultados

No Velocross e Motocross Paranaense, Goiano e Catarinense

A Pro Tork Racing Team conquistou bons resultados em três estaduais neste fim de semana, dias 22 e 23 de outubro, incluindo um título antecipado.

Seus pilotos alinharam no gate da penúltima etapa do Sportbay Paranaense de Velocross, em Campina Grande do Sul; na final do Sportbay Catarinense de Velocross, na cidade de Schroeder; e na sexta do Goiano de Motocross, em Guará (DF).

E veio título antecipado no Paranaense, com Paulo Stedile vencendo a categoria VX4 Especial. Também subiram ao pódio e chegam a última rodada com grandes chances: Rafael Faria – primeiro na VX1, Força Livre Nacional e 250cc Pro, Marcio Lago – ponteiro na VX4 Nacional, na VX3 Nacional, na VX3 Especial, além de segundo na VX4 Especial, e Matheus Zerbatto – segundo na VX1.

Já no Catarinense, Denilson Favero Junior fez uma prova de recuperação na Estreante Nacional, saindo de último para terminar em sétimo e ficar com o vice. Luciano de Oliveira alcançou um segundo na VX3 Especial e também terminou em segundo. Cristian da Cruz foi o terceiro na prova e na tabela da 250cc Pró. Darlei Weiss o sétimo na corrida e o terceiro na classificação da 250cc Pró. E Emerson Varela recebeu a bandeirada em sexto, finalizando a VX4 Nacional em quinto.

Por fim, os irmãos Sagae fizeram uma participação especial no Goiano, sendo que Alicia foi a segunda colocada na classe 65cc e quinta na MXF, enquanto Ben acabou uma bateria da 50cc em primeiro e a outra em quinto lugar.