Pro Tork conquista dois títulos antecipados

No Sportbay Brasileiro de Motocross 2022

A Pro Tork comemorou a conquista de dois títulos antecipados no Sportbay Brasileiro de Motocross, que teve suas quinta e sexta etapas realizadas num único evento, entre os dias 12 e 14 de agosto, no município de Morrinhos (GO). Be Tiburcio e João Pedro Pinho foram os campeões ao vencerem as categorias 125cc 2T e 250cc 2T, respectivamente.

Be ainda fez a festa ao ser o primeiro colocado na MXJR, se isolando na liderança. E João voltou a se destacar na MX2, com dois quartos lugares nas baterias, ficando com a sexta posição na tabela. As disputas das classes seguem abertas e os pilotos que defendem a maior fabricante de motopeças da América Latina prometem dar o melhor até a bandeirada final.

Outro atleta Pro Tork que mandou ver foi Gabriel Mielke, primeiro colocado na corrida da MX2JR. Be ainda subiu ao pódio com o colega, ocupando o quarto lugar. Biel segue como favorito na ponta da classificação, enquanto Be está logo atrás, em terceiro. E para fechar, Rafael Faria foi o quarto na prova da MX3, ficando com a quinta posição na tabela.

De volta as suas cidades, os pilotos retomam o treinamento físico e com motocicletas, focados no último desafio da temporada 2022. A grande final do Campeonato Sportbay Brasileiro de Motocross está programada para acontecer nos dias 17 e 18 de setembro, em Rio Fortuna (SC), com a promessa de muita emoção e adrenalina na pista e nas arquibancadas.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.