Pro Tork conquista bons resultados em dois Campeonatos

Paranaense de Velocross e Mineiro de Motocross

Os pilotos Pro Tork conquistaram bons resultados em dois estaduais neste fim de semana, dias 18 e 19 de junho. Foram as terceiras etapas do Paranaense de Velocross e do Mineiro de Motocross, nas cidades de Quitandinha e Capitólio, respectivamente. Ao todo, somaram oito vitórias.

No Paranaense, os ganhadores foram: Rafael Faria – VX1; Alex Júnior – 250cc Pró; Rodrigo Taborda – VX3 Especial; Paulo Stedile – VX4 Especial; Alencar Krefta – VX50 e VX45 Especial; e Márcio Lago – VX4 Nacional e VX3 Nacional. Alencar ainda foi terceiro na VX4 Especial, enquanto Taborda foi terceiro na VX1 e Matheus Zerbatto o quarto na VX1.

Já no Mineiro, entraram em cena para defender a maior fabricante de motopeças da América Latina os jovens irmãos, Ben e Alicia Sagae. No evento de rodada dupla, Ben somou um segundo e outro terceiro lugares na categoria 50cc B, e Alicia foi a oitava na primeira bateria e a segunda na prova seguinte da 65cc.

Agora, eles retomam o treinamento focados nos próximos desafios. O Paranaense de Velocross está programado para final de julho, em Piên. O Mineiro deve reunir os competidores apenas em setembro, no município de Muriaé. A equipe tem boas chances de títulos e segue motivada.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.