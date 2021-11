Pro Tork comemora 4 títulos no Paraná

Fábio Brito, Rafael Faria e Willian Guimarães foram os responsáveis pelas conquistas da equipe

A Pro Tork Racing Team comemorou a conquista de quatro títulos no Campeonato Paranaense de Motocross, que teve sua final realizada neste fim de semana, dias 27 e 28 novembro, no Parque de Exposições de Clevelândia. Rafael Faria, Willian Guimarães e Fabio Brito foram os responsáveis pela festa da equipe.

Na categoria principal, a MX1, Faria venceu as duas baterias e subiu ao lugar mais alto do pódio, colocando as mãos em mais um caneco. Willian já havia sido campeão antecipado na MX4, agora venceu a MX45 e garantiu outra taça. Fábio também ganhou a MX3 Nacional e fechou o ano com chave de ouro.

E a Pro Tork ainda foi vice com o platinense Fabinho na classe Força Livre Nacional, ao ser o segundo colocado na prova, e com Matheus Zerbatto na MX1, ao somar a terceira colocação na corrida.

De volta as suas cidades, os pilotos se preparam para os últimos desafios da temporada 2021. A expectativa de títulos é boa para o Brasileiro de Motocross e de Velocross e para o Paranaense de Velocross.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do Paranaense e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.