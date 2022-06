Pro Tork Catarinense de Velocross terá 4ª etapa neste F.D.S.

Melhores pilotos do estado já confirmaram presença na disputa

O Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross terá sua quarta etapa realizada neste fim de semana, dias 11 e 12 de junho, na cidade de Tijucas. O motódromo recebeu a disputa nos últimos anos, sendo velho conhecido dos pilotos, e o evento promete reunir os melhores no gate.

Além de patrocinar a competição, a maior fabricante de motopeças da América Latina também é presença confirmada nas corridas. Seus destaques são Luciano de Oliveira – líder na VX3 Especial e quarto na VX1; Denilson Favero Júnior – segundo na Estreante Nacional; Darlei Weiss, terceiro na Nacional 250 Pró; e Emerson Varela, quarto na VX3 Nacional e quinto na VX4 Nacional.

A programação tem início no sábado com os treinos livres a partir das 13h, sendo retomada no domingo com os cronometrados às 8h. O ingresso custa R$ 20, mas para quem não puder estar presente, vale conferir a transmissão ao vivo através do canal da Federação Catarinense de Motociclismo no YouTube.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fcm.org.br. Inscrições: www.eventos.sportbay.com.br.

Serviço: Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross

Etapa: 4

Quando: Neste fim de semana, dias 11 e 12

Onde: Tijucas

Inscrição: www.eventos.sportbay.com.br

Transmissão: www.youtube.com/channel/UCaKdkTWWwPKTS2JZQbnKbgA

Ingresso: R$ 20

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.