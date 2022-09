Pro Tork busca títulos no Enduro da Independência

Na disputa de 829 km em cinco dias de competição

A Pro Tork é presença confirmada na edição de 40 anos do Enduro da Independência, que iniciou nesta terça-feira (6), com largada em Socorro (SP), e segue até sábado (10), com chegada na cidade de São Lourenço (MG). Emerson Loth e Jony Jachtchechen representam a maior fabricante de motopeças da América Latina nas categorias Elite e Over 40, respectivamente.

O percurso será de 829 quilômetros, passando ainda pelas cidades mineiras de Itajubá, Lambari e Caxambu, percorrendo as trilhas da Mantiqueira, além de trechos da icônica Estrada Real. Um desafio e tanto, que não exige apenas técnica, mas muita preparação física e psicológica. Tanto Emerson, quanto Jony, investiram nos treinamentos e se mostram confiantes para a disputa.

Emerson tem em seu currículo três títulos na classe principal do Independência, é hexacampeão brasileiro de enduro de regularidade e o atual líder na classificação do nacional. Não é à toa que é apontado por mais um ano como grande favorito, mas é modesto.

“A verdade é que é uma prova difícil, onde tudo pode acontecer. Espero me manter tranquilo, dar o meu melhor e colher bons frutos”, afirma.

Confira programação:

6/9 – Terça-feira

1º dia – Socorro (SP) a Itajubá (MG) – 217 km

6h – Largada do primeiro piloto – Parque da Cidade – Socorro (SP)

13h – Chegada dos pilotos – Parque da Cidade – Itajubá (MG)

7/9 – Quarta-feira

2º dia – Itajubá (MG) a Lambari (MG) – 118 km

7h – Largada do primeiro piloto – Parque da Cidade – Itajubá (MG)

12h – Chegada dos pilotos – Lago de Lambari – Lambari (MG)

8/9 – Quinta-feira

3º dia – Lambari (MG) a Caxambu (MG) – 143 km

7h – Largada do primeiro piloto – Parque de Exposições – Lambari (MG)

12h – Chegada dos pilotos – Calçadão – Caxambu (MG)

9/9 – Sexta-feira

4º dia – Caxambu (MG) a São Lourenço (MG) – 228 km

6h – Largada do primeiro piloto – Centro de Convenções – Caxambu (MG)

14h – Chegada dos pilotos – Parque da Ilha – São Lourenço (MG)

10/9 – Sábado

5º dia – São Lourenço (MG) a São Lourenço – 123 km

7h – Largada do primeiro piloto – Parque da Ilha – São Lourenço (MG)

12h – Chegada dos pilotos – Parque da Ilha – São Lourenço (MG)

Total da prova: 829 km

*Sujeita a alterações.