Pro Tork busca pontos importantes

Na reta final do Brasileiro de Enduro em Nova Bréscia (RS)

A Pro Tork Racing Team está pronta para encarar a quinta e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro, que acontece neste fim de semana, dias 25 e 26, na cidade de Nova Bréscia, localizada no Rio Grande do Sul. O objetivo é somar pontos importantes na briga pelos títulos nesta reta final.

Romulo Bottrel (fotos) lidera a categoria E2, enquanto o colega de equipe Lolo Anton ocupa o segundo lugar na classificação da E1. Ambos investiram na preparação física e com motocicleta e se mostram animados para a disputa. “Estamos fazendo uma boa campanha, é preciso ser consistente neste momento”, afirma Bottrel.

O percurso será de 48 quilômetros, incluindo três especiais: um Enduro Teste KTM, com 4,3 km; outro Enduro Teste, com 5,4 km; e um Cross Teste, de 4,2 km. Os pilotos completarão três voltas no circuito, tanto no sábado quanto no domingo, sendo que a primeira passagem pelas especiais servirá como reconhecimento.

Confira a programação*

25/9 (Sábado)

Das 7h30 às 9h – Condução das motos vistoriadas ao Parque Fechado

9h30 – Largada dos dois primeiros pilotos

16h – Pre-finish

16h20 – Condução das motos ao Parque Fechado

20h – Divulgação dos resultados oficiais

26/9 (Domingo)

8h30 – Largada dos dois primeiros pilotos

15h – Condução das motos ao Parque Fechado

16h30 – Divulgação dos resultados oficiais

*Sujeita a alterações.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.