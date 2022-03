Pro Tork assume de novo liderança no Brasileiro de Enduro

A Pro Tork Racing Team assumiu a liderança na classificação de duas categorias no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, após os resultados conquistados durante o tradicional Pampas Off Road, realizado neste fim de semana, dias 12 e 13 de março, com base na cidade de Canela (RS).

Emerson Loth foi o destaque ao vencer a classe principal, a Master. “Ganhei três etapas, uma no sábado e as duas de domingo. A outra tive problemas com o sensor de navegação, ficando em nono. Fiquei feliz com o desempenho, foram provas bastante difíceis devido ao mau tempo”, disse.

Já Jony Jachtchechen mandou ver na Over 40, subindo ao pódio com o segundo lugar. “No sábado venci a primeira parte e na segunda acabei em nono. No domingo consegui um terceiro e outro segundo lugares. Foi um somatório importante, sai da vice-liderança para a ponta da tabela, estou muito contente”, afirmou.

De volta a Curitiba, os pilotos retomam o treinamento físico e com motocicleta, pensando na próxima rodada. Eles terão pouco menos de um mês para se prepararem. O Enduro do Descobrimento irá reunir os melhores da modalidade no país nos dias 9 e 10 de abril, em Porto Seguro (BA).

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.